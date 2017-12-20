” الخضيري ” : صبغات الشعر تسبب السرطان

أماني الغامدي(صدى):

أكد عالم تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، على خطورة استخدام صبغات الشهر لما تحتوي عليه من مواد قد تسبب السرطان وفقًا لما ذكرته دراسات أجنبية .

ووجه ” الخضيري ” نصيحة للنساء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، حيث أرفق جزء من الرسالة التي تثبت صحة كلامه قائلًا ” هناك دراسات ربطت بين إستخدام صبغات الشعر وسرطان الثدي لما تحتويه من مواد مسرطنة ، فأنصح باستخدام البدائل الطبيعية مثل الحناء والكتم ، وتجنب صبغات المشاغل النسائية وخصوصاً الدائمة وشبه الدائمة وكريمات فرد الشعر التي أشارت إليها الدراسة المرفقة “.