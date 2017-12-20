ريهانا وكيم كاردشيان يتبعان رجيما غني بالبروتين

نورة الشهري(صدى):

تعتبر النجمتان ريهانا وكيم كاردشيان من النجمات العالميات المروّج الاوّل لأنواع الريجيم المختلفة وأساليب خسارة الوزن المتنوعة ، حيث تتبعا نظام الكيتو أو الكيتوني، وهو أسلوب ثوري اجتاح العالم أخيرا وأثبت نجاحه وتوسّعه.

ويسمح هذا الريجيم بتناول كميات عادية من اللحوم والدهون والبروتينات، ويلغي بالمقابل المأكولات السكرية والنشويات. وتعود فعاليته الى استخدامه المصدر الثاني للطاقة، عوض الاعتماد على الغلوكوز، يستعمل الجسم البروتينات والدهون أي أنه يحوّل الدهون داخل الخلايا الى طاقة تزوّده بالنشاط اللازم لممارسة الحركة والنشاطات.

رغم ذلك، ينصح الاختصاصيون بالانتباه من هذا الريجيم والخضوع لبعض التحاليل قبل اللجوء اليه.

وبالنسبة لأبرز شروط اعتماده:

*اللحوم والاسماك وجميع مصادر البروتين

*البيض ويمكن تناوله بأي طريقة متاحة (القلي أو السلق)

*الخضراوات التي لا تحتوي على الكاربوهيدرات أو الاوراق الخضراء، بالتالي الابتعاد عن البطاطا والجزر

*الامتناع عن المشروبات الغازية على أنواعها

*التوقف عن تناول السكريات والحلوى

*الابتعاد عن الفاكهة الغنية بالسكر والالتزام بكمية معيّنة منها في اليوم الواحد.

تكمن نقطة قوّة هذا الريجيم في منعه لعملية تخزين الدهون، لكن من االمفضل أن يتم استشارة أطباء التغذية قبل الاعتماد عليه.