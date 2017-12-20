خبير استخباراتي أمريكي: الدعم الخارجي للإرهاب مصدره قطر

طلال الضوي(صدى):

قال ستيفن ميرلي المحقق الدولي، وخبير الاستخبارات الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الدعم الخارجي للإرهاب مصدره قطر، مضيفًا أن النظام القطري يقف وراء عمليات إرهابية بأوروبا.

وأضاف ” ميرلي ” خلال كلمته في مؤتمر وقف تمويل الجماعات الإرهابية، ببروكسل، أن قطر تدعم الكثير من مؤسسات الإخوان في بلجيكا، موضحًا أنه لديها ارتباط بالتنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن قطر قدمت أكثر من 140 مليون يورو لجمعيات ومساجد الإخوان من خلال ” قطر الخيرية ” ، على مدار 5 سنوات.