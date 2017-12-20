” الجوازات ” : أكثر من 6 مليون مسافر عبر منافذ المملكة الشهر الماضي

علي القحطاني(صدى):

أنهت إدارات المديرية العامة للجوازات في المنافذ البحرية والبرية والجوية ، إجراءات 6.642.271 مُسافرًا في الفترة التي تتراوح بدايةً من ربيع الأول وحتى يوم 28 للسنة الهجرية 1439 ، فيما وصل عدد القادمين إلى 3.352.931 مُسافرًا وبلغ عدد المغادرين ما يصل إلى 3.289.340 مسافر .

ومن جانبه ، أشار مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى إلى أن منسوبي الجوازات في المنافذ يعملون يوميًا على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار مُشيدًا بجهودهم في خدمة المُسافرين على أكمل وجه .

ولفت ” اليحيى ” إلى أن المديرية العامة للجوازات تسعى لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات للمسافرين دون الإخلال بالجانب الأمني .