بالصور.. ضبط عمالة تعد بطاطا بدورات المياه

أبها(صدى):

اكتشفت إدارة الطوارئ والرقابة المسائية بالتعاون مع إدارة الرقابة الصحية والنظافة مكان يجهز بطاطا في دورات المياه بحي الخشع بأبها.

وعثر على الموقع من خلال تتبع أحد الباعة الجائلين يعمل على عربية لبيع البطاطا المقلية وتم اكتشاف موقع التجهيز وبه ثلاث عمال وما يقرب من 200 كجم من البطاطا.

وعلى وجه السرعة تم إغلاق الموقع وضبط كميت البطاطا الموجودة فيه. وتم مباشرة الموقع وحضر علي سعيد الوادعي مدير الطوارئ والرقابة المسائية، وفهد علي عسيري وعوض الأحمري المراقبين.