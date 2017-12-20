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بالفيديو.. طفلة تبهر المتابعين بوضعها ميكاب لشقيقتها

بالفيديو.. طفلة تبهر المتابعين بوضعها ميكاب لشقيقتها
متابعات(صدى):

أثارت طفلة صغير تٌدعى ميلا اعجاب المتابعين عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشرها مقطع فيديو وهي تضع ميكاب لشقيقتها ” إيما ” بطريقة طريفة .

وظهرت ميلا في مقطع الفيديو وهي تتحدث للفتيات وتوجه لهن نصائحها خلال وضع الميكاب ، وظهرت هي وشقيقتها إيما وهما تلعبان بالالوان في وجه الأخيرة بطريقة طريفة .

The Only Makeup Tutorial You Need

تعلموا وضع الميكاب من ميلا 😂😂 Via : Kcstauffer

Posted by ‎Libra – ليبرا‎ on Monday, December 18, 2017


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40244 ] نشر منذ 23 دقيقة

طيب ,,

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