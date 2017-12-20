بالفيديو.. طفلة تبهر المتابعين بوضعها ميكاب لشقيقتها
أثارت طفلة صغير تٌدعى ميلا اعجاب المتابعين عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشرها مقطع فيديو وهي تضع ميكاب لشقيقتها ” إيما ” بطريقة طريفة .
وظهرت ميلا في مقطع الفيديو وهي تتحدث للفتيات وتوجه لهن نصائحها خلال وضع الميكاب ، وظهرت هي وشقيقتها إيما وهما تلعبان بالالوان في وجه الأخيرة بطريقة طريفة .
The Only Makeup Tutorial You Need
تعلموا وضع الميكاب من ميلا 😂😂 Via : Kcstauffer
Posted by Libra – ليبرا on Monday, December 18, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40244 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب ,,