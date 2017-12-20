بالفيديو.. طفلة تبهر المتابعين بوضعها ميكاب لشقيقتها

متابعات(صدى):

أثارت طفلة صغير تٌدعى ميلا اعجاب المتابعين عبر موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” عقب نشرها مقطع فيديو وهي تضع ميكاب لشقيقتها ” إيما ” بطريقة طريفة .

وظهرت ميلا في مقطع الفيديو وهي تتحدث للفتيات وتوجه لهن نصائحها خلال وضع الميكاب ، وظهرت هي وشقيقتها إيما وهما تلعبان بالالوان في وجه الأخيرة بطريقة طريفة .