” السريحي ” يصف الجيل الحالي بالأكثر سعادة
أكد الدكتور سعيد السريحي، كاتب وناقد وأديب، أن جيله لم يكن سعيدا مثل الجيل الحالي، مشيرا بأنهم كانوا أكثر جدية.
وقال ” السريحي ” في الندوة المعرفية التي أقيمت ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب أمس الأول، مستعيدا لمقولة أحد الفلاسفة ” كلما زادت ثقافة الإنسان زادت تعاسته “.
وحاول الدكتور السريحي مقايضة جيل اليوم في منحه السعادة مقابل الجدية والثقافة والمعرفة، قائلا ” هاتوا سعادتكم وخذوا معرفتنا “.
رااايق[ عدد التعليقات: 3170 ] نشر منذ 29 دقيقة
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