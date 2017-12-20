” السريحي ” يصف الجيل الحالي بالأكثر سعادة

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور سعيد السريحي، كاتب وناقد وأديب، أن جيله لم يكن سعيدا مثل الجيل الحالي، مشيرا بأنهم كانوا أكثر جدية.

وقال ” السريحي ” في الندوة المعرفية التي أقيمت ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب أمس الأول، مستعيدا لمقولة أحد الفلاسفة ” كلما زادت ثقافة الإنسان زادت تعاسته “.

وحاول الدكتور السريحي مقايضة جيل اليوم في منحه السعادة مقابل الجدية والثقافة والمعرفة، قائلا ” هاتوا سعادتكم وخذوا معرفتنا “.