” إيه.بي.بي ” تعلن تواجدها على المدى الطويل بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن أولريتش سبيسهوفر، الرئيس التنفيذي لشركة ” إيه.بي.بي ” السويسرية للهندسة، خلال مؤتمرا له اليوم، إن الشركة ستتواجد في المملكة على المدى الطويل.

وقال سبيسهوفر: ” السعودية تمضي في تحول كبير وستكون ” إيه.بي.بي ” جزءا من هذا التحول “.

وأضاف: ” أنا متفائل حقا بأننا سنظل شريكا قويا، آمل وأتمنى أن يجد البلد الاستقرار الكامل من خلال الإجراءات التي تتخذ لضمان مستقبل زاهر ومستدام “.

يذكر أن شركة ” إيه.بي.بي ” اعلنت في نوفمبر الماضي، بإقامة مشروع مشترك مع شركة أركاد للهندسة والإنشاء السعودية .