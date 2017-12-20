” إيه.بي.بي ” تعلن تواجدها على المدى الطويل بالمملكة
أعلن أولريتش سبيسهوفر، الرئيس التنفيذي لشركة ” إيه.بي.بي ” السويسرية للهندسة، خلال مؤتمرا له اليوم، إن الشركة ستتواجد في المملكة على المدى الطويل.
وقال سبيسهوفر: ” السعودية تمضي في تحول كبير وستكون ” إيه.بي.بي ” جزءا من هذا التحول “.
وأضاف: ” أنا متفائل حقا بأننا سنظل شريكا قويا، آمل وأتمنى أن يجد البلد الاستقرار الكامل من خلال الإجراءات التي تتخذ لضمان مستقبل زاهر ومستدام “.
يذكر أن شركة ” إيه.بي.بي ” اعلنت في نوفمبر الماضي، بإقامة مشروع مشترك مع شركة أركاد للهندسة والإنشاء السعودية .
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