بالفيديو.. نظام حجز المركبات بالإمارات

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نظام حجز المركبات في الإمارات، حيث يتم حجزها في المنزل أول الأمر، وليس في المكان المخصص للمركبات بشرط عدم تحريكها.

وظهر في الفيديو أن سيارة تابعة لإمارة الشارقة، متوقفة في فناء منزل، وأشار مصور الفيديو أن قائد هذه المركبة إذا قام بمخالفة فلابد من حجز المركبة لبعض الوقت.

وأوضح الفيديو أن المركبة بها جهاز تتبع لرصد الحركة ففي حال قيام قائد المركبة بتحركيها، تتمكن الجهات المختصة من سرعة الحضور وتوقع غرامة مخالفة عليه .