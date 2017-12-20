بالصور.. التأهيل الشامل للإناث بجدة يفعل اليوم العالمي للإعاقة

نايف السالم(صدى):

شارك مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة جدة، أمس الثلاثاء، تحت شعار ( نخدمكم بتقنيات إبداعية نحو مجتمعات مستدامة وأكثر شمولية الجميع) في المعرض المقام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة من خلال التعرف بالخدمات المقدمة من المركز لذوي الإعاقة وعرض لبعض الأعمال المنفذة فيه حيث تعتبر المشاركة من ضمن الخطة الموضوعة من قسم البرامج والأنشطة لتفعيل اليوم العالمي للإعاقة ٢٠١٧م.

جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز وضمن الشراكة المجتمعية التي تسعى لتحقيقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.

