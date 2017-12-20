الأهلي: تأجيل حركة الانتقالات حتى بيع ” فيتفازيدس “

ماجد محمد(صدى):

تنطلق فترة الانتقالات الشتوية في الرابع من يناير المقبل للعام الجديد 2018م، وقد اعتمدت إدارة النادي الأهلي خطتها للانتقالات، وأكدت على عدم القيام بأي انتقالات حتى يتم تمويل خزنتها، لتتمكن من إضافة عناصر جديدة للفريق بسهولة.

وترغب إدارة النادي في بيع عقد اللاعب اليوناني، ايوانيس فيتفازيدس، لمن يرغب في ضمه، بدلا من إعارته بهدف توفير سيولة مادية للتعاقد مع لاعب آخر.

يذكر أن إدارة نادي الأهلي تنتظر دفعتها المالية المستحقة من الراعي الرسمي ” الخطوط الجوية السعودية ” في يناير المقبل.