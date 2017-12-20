350 مخالفة بيئية في اليوم السابع لحملة الـ 1001 منشأة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

رصدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في اليوم السابع من حملة الـ1001 منشأة ، 350 مخالفة بيئية على 149 منشأة خارج نطاق المدن الصناعية بمدينة الرياض.

وأوضح مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف ، أن المخالفات التي رصدت تمحورت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود خطة طوارئ، وعدم وجود سجلات بيئية وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهات غير مؤهلة من قبل الهيئة وتخزينها , ووجود انبعاثات لملوثات الهواء وانسكابات داخل أماكن العمل.

من جانبه , أكد مدير عام هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض مشبب القحطاني ، أن جميع المخالفات البيئية المرصودة من خلال هذه الحملة سيتم مراجعتها وتدقيقها وبعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة سيتم رفعها إلى الإدارة المختصة.

وتأتي الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة ، والاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه ورفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه المنشآت.