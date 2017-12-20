12 لاعبًا يمتنعون عن جولة دوري المحترفين الـ 15 بسبب الإيقاف

ماجد محمد(صدى):

في ظل جولات منافسات دوري المحترفين ، يمتنع 12 لاعبًا عن خوض مباريات الجولة الـ15 بسبب تعرضهم للإيقاف بالبطاقات الصفراء وبسبب العقوبات الانضباطية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم .

ومن جانبها ، كشفت إدارة الدوري السعودي للمُحترفين عن أسماء اللاعبين الموقوفين وهم لاعبي الفتح عبدالعزيز مجرشي وعبدالله الدوسري ، ولاعب الأهلي سعيد المولد ، و لاعب أحد محمد محسن ، بالإضافة إلى لاعب الباطن تراباي أديسون ، ولاعب الفيحاء جون رويز ، و إبراهيم الزبيدي لاعب التعاون .

ولفتت لجنة الدوري إلى امتناع لاعبين آخرين عن خوض مباريات الجولة بسبب قرارات تتعلق بالجانب الانضباطي وهم لاعب النصر عمر هوساوي و لاعب الفتح جواو بيدرو ، و من الأهلي كلًا من اللاعب ليوناردو دي سوزا ، وعلي الزبيدي ، بالإضافة إلى النصراوي شايع شراحيلي .