” فورد ” ترحب بالقرار الملكي لقيادة المرأة السيارات

نايف السالم(صدى):

رحب ستيف أرمسترونغ، نائب رئيس شركة ” فورد ” لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالقرار الملكي الذي صدر مؤخرا بسماح قيادة المرأة للسيارات في المملكة.

وقال ” أرمسترونغ ” ، ” نحن بالفعل متحمسون لهذا القرار، وهو قرار يمنحنا فرصة الترحيب بقطاع جديد من الزبائن في صالات عرض فورد “.

وأكد نائب رئيس شركة فورد، عمل الشركة مع الشركاء والموزعين؛ لتلبية حاجات القطاع النسائي، ومن تدشين برنامج ” مهارات القيادة من أجل الحياة ” ؛ لمساعدتهن في الاستمتاع بالقيادة في النصف الثاني من العام.

واعتقد أن سيارات ” هايبرد ” هي الخيار الأصلح للمنطقة، مشيرا لاستعدادات ” فورد ” لتقديم 4 أنواع جديدة من هذه السيارات في غضون السنوات الأربع المقبلة.