ممرضة تستطيع شم رائحة المرض واكتشافه قبل الأطباء

متابعات(صدى):

استعان عدد من العلماء بممرضة متقاعدة تٌدعى ” جوي ميلن ” ، لإنشاء اختبار يمكنه الكشف عن مرض الشلل الارتعاشي (باركنسون) في مرحلة مبكرة من المرض ، حيث تمتلك الممرضة قدرة غير عادية على شم رائحة المرض قبل سنوات من تمكن الطبيب من تشخيصه.

وقالت الممرضة جوي في تصريحات ‘علامية ، ” أمتلك حاسة شم حساسة للغاية.. يمكنني تمييز الرائحة بالأساس على جبهة المريض والجانب الخلفي من رقبته “.

واكتشفت الممرضة المتقاعدة هذه الموهبة غير العادية لأول مرة عندما اشتمت رائحة غريبة على زوجها، واعتقدت في البداية أن الأمر متعلق بنظافة زوجها، ولم تدرك ما يحدث إلا عندما حضرت مؤتمرًا برفقة مرضى باركنسون آخرين .

وفهمت أنها اشتمت رائحة المرض لدى زوجها الراحل قبل 10 إلى 12 سنة من تشخيص الأطباء؛ حيث تقول ميلن إنه كلما ساءت حالة زوجها ازدادت الرائحة.

ووفقًا لميلن، فإن مرض باركنسون لديه رائحة كثيفة جدا تشبه العطور القوية مثل المسك، وعلى الرغم من أنها تمتلك هذه الموهبة، إلا أن زوجها توفي للأسف في سن 65 عاما، بعد 20 عاما من التشخيص الرسمي من قبل الأطباء لإصابته بالمرض.