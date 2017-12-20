الأهلي يتراجع عن إقالة “ريبروف “

نواف السالم(صدى):

اتخذ النادي الأهلي قراره النهائي فيما يتعلق بمصير المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف مع الفريق ، حيث تقرر بقاء المدرب وعدم إقالته خاصةً بعد تصدر الراقي لترتيب فرق دوري المحترفين في الجولة الرابعة عشر .

وكان ” ريبروف ” قد تعرض لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب تراجع أداء الأهلي وعدم تمكنه من تحقيق نتائج قوية وهو ما أدى لتفكير الراقي في استبعاده إلا أنها تراجعت عن ذلك .

الجدير بالذكر أن الأهلي ينظر إلى بيع اللاعب إيوانيس فيتفا والاستفادة منه ماديًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، ويحتل النادي صدارة دوري المُحترفين برصيد 28 نقطة .