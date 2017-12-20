بعد اقناعه.. مقيم يتنازل عن قضية قاتل شقيقه بدية مليونية

خالد الضبيبي(صدى):

استطاع القاضي بمحكمة رفحاء الشيخ عبد الملك المضياني، بحكمة وذكاء، بإقناع مقيم عربي بالتنازل عن قضية قاتل شقيقة وقبول الدية المنصوصة قبل صدور الحكم الشرعي.

وكان قد تم فتح الجلسة، الأحد الماضي، بحضور وكيل المدعي والمدعى عليه، وأثناء مداولة القضية، وقبل صدور الحكم، عَرَض ناظر القضية القاضي عبدالملك المضياني على الطرفين الصلح، فلما لمس منه بوادر التعاون؛ أحال الاثنين إلى قسم المصالحة والتحكيم.

وبعد ذلك اجتمع بوكيل المدعي والمدعى عليه، وبدأوا بتقريب وجهات النظر، وبعد اقتناع تامّ؛ وافق المدعي على ما عرضه قسم الصلح والقاضي؛ فتنازل رسمياً عن الدعوى، وقَبِل بديةٍ اتفق عليها الوكيلان، بلغت مليونان وخمسمائة وخمسين ألف ريال.

وعن تفاصيل القضية، كان مواطناً قد قتل مقيماً عربياً بسلاح ناري قبل نحو ٣ سنوات في محافظة رفحاء، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة رفحاء، وبعد سلسلة من الجلسات القضائية التي امتدت لعامين ونصف؛ أصر ذوو المقتول على الحكم الشرعي والاقتصاص من القاتل.