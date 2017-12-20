القيمة المضافة: تنفي المعلومات المتداولة بشأن عدم تطبيق الضريبة

نايف السالم(صدى):

نفت ضريبة القيمة المضافة الشائعات المتداولة بشأن عدم تطبيق الضريبة على السلع قبل تاريخ 1/1/2018 م وأكدت تطبيقها على السلع بدء من 1/1/2018.

وقال الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ،” توضيح: لا صحة للمعلومات التي يتم تداولها حول عدم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على السلع المنتجة قبل تاريخ 1\1\2018م. ”

وأضاف: ” سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع التي يتم بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة بداية من 1\1\2018م بغض النظر عن تاريخ الانتاج. ”