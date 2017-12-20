بالصور .. جازان تشهد موجات غبارية تعيق حركة المرور

تركي السالم(صدى):

تعرضت مناطق عديدة في جازان إلى حالة من التقلبات الجوية ، حيث شهدت اليوم الأربعاء موجة غبار وعواصف ترابية ورملية في المحافظات الجنوبية من المنطقة ، حيث وصل الموجات الغبارية إلى الحد الجنوبي دون إنذار مسبق من الجهات المُختصة .

وأسفرت هذه الموجة الغبارية عن عدم تمكن قائدي المركبات من القيادة بسبب إعاقة رؤيتهم ، وهو ما يسبب خطورة كبيرة على حياة المارة خاصةً الطلاب والأطفال الصغار ، حيث جاءت العاصفة بالتزامن مع خروج بعض الطلاب والطالبات بعد انتهاء دوامهم المدرسي ، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية وأتربة .

ووقع حادث مروري على أحد كباري إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ” الخارش ” ، إثر هذه الحالة الجوية ، فيما ناشد المواطنون من أولياء الأمور أن يكون هناك غنذار مُسبق لطلاب المدارس على وجه الخصوص ممن لديهم دوام خلال الفترة الثانية والثالثة .