السماح للسلع الفلسطينية بدخول أندونيسيا دون وسيط

جاكرتا(صدى):

صرَح وزير التجارة الإندونيسي إنجارتيسا تو لوكيتا، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستسمح بدخول بعض السلع الفلسطينية وإعفاء تلك الواردات من الرسوم، بعد أن كانت تصلها عبر الأردن، وذلك اعتبارًا من يناير المقبل.

وأكد وزير التجارة الأندونيسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا، مطالبته من الفلسطينيين قائمة بالمنتجات التي يريدون تصديرها والتي يحتاجون إلى استيرادها.

وأوضح ” لوكيتا ” إن إندونيسيا، التي تضم أكبر تعداد في العالم لسكان من المسلمين، أبدت دعمها لانضمام الفلسطينيين إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.