1247 متوسط حالات الصحة النفسية بالقصيم لعام 1438 هـ
ذكرت صحة القصيم، أن متوسط الحالات المراجعة لقسم الخدمة النفسية بمستشفى الصحة النفسية بلغ ما يقرب من 1247 حالة.
وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” بلغ متوسط الحالات المراجعة لقسم الخدمة النفسية بـ مستشفى الصحة النفسية بالقصيم حوالي(1247)ما بين مراجع ونزيل خلال عام 1438هـ “.
وأضاف الحساب : ” يعتمد القسم على الوسائل التشخيصية الإكلينيكية والفحوص النفسية من اختبارات ومقاييس نفسية حديثة علميا وحسب ما يتم اعتماده من قبل وزارة الصحة “.
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