1247 متوسط حالات الصحة النفسية بالقصيم لعام 1438 هـ

سالم المطيري(صدى):

ذكرت صحة القصيم، أن متوسط الحالات المراجعة لقسم الخدمة النفسية بمستشفى الصحة النفسية بلغ ما يقرب من 1247 حالة.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” بلغ متوسط الحالات المراجعة لقسم الخدمة النفسية بـ مستشفى الصحة النفسية بالقصيم حوالي(1247)ما بين مراجع ونزيل خلال عام 1438هـ “.

وأضاف الحساب : ” يعتمد القسم على الوسائل التشخيصية الإكلينيكية والفحوص النفسية من اختبارات ومقاييس نفسية حديثة علميا وحسب ما يتم اعتماده من قبل وزارة الصحة “.