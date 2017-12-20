اعتزال ” روزيسكي ” كرة القدم نهائيًا

ماجد محمد(صدى):

بعد مسيرة امتدت حوالي 20 عامًا في الملاعب، كشف التشيكي توماس روزيسكي، لاعب أرسنال السابق وسبارتا براج، عن اعتزاله كرة القدم نهائياً بعمر 37.

وقال ” روزيسكي ” في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء: ” بعد التفكير كثيرا، تأكدت أننى غير قادر حاليا على مواصلة اللعب، جسمى لم يُعد قادراً على اللعب مثلما كان من قبل، أشكر جماهير سبارتا التى طالما كانت فى ظهرى تدعمنى “.

يذكر أن روزيسكي حقق الدوري التشيكي مرتين، والدوري الألماني مرة وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الرابطة الألمانى مع دورتموند، بالإضافة إلى كأس إنجلترا مرتين، وكأس الدرع الخيرية الإنجليزي مرة مع أرسنال، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في التشيك 3 مرات من قبل.