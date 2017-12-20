وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بصدور الميزانية العامة للدولة

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ــ حفظهما الله ــ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1439 ــ 1440هـ ، التي حملت في طيّاتها أرقاماً تاريخية غير مسبوقة.

وقال سموه بهذه المناسبة: إن ميزانية هذا العام التي تعد أضخم ميزانية إنفاقيه توسعية تنموية في تاريخ المملكة، تعكس حرص قيادتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ على كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن، وإن ما تضمنته من بنود وأرقام مطمئنة لحاضر ومستقبل المملكة، يدل بفضل الله تعالى على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية الجديدة التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سمو الأمير خالد بن عياف: إن ما حملته ميزانية هذا العام من مؤشرات تنموية قل نظيرها في العالم لتؤكد سلامة التخطيط الاقتصادي للبلاد في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار بفضل الله ثم رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وهو ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ على تكامل وتطوير مختلف القطاعات العسكرية لتكون في جاهزية تامة لأداء رسالتها ومهامها للذود عن الوطن ومقدساته ومكتسباته.

وقال سموه: ” سنواصل العمل بإذن الله في وزارة الحرس الوطني على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للوصول لأهداف رؤية المملكة 2030 بكفاءة عالية، مع الاستمرار في التطوير والبناء لخدمة الوطن والمواطن ” ، سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.