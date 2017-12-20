منتخب الإمارات يوضح موقف أحمد خليل من المشاركة في ” خليجي 23 “

نواف السالم(صدى):

أوضح الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، موقف أحمد خليل مهاجم ” الجزيرة ” ، من الاشتراك في بطولة كأس الخليج ” خليج 23 ” ، مؤكدًا أنه لن يتم استبعاده.

وقال مصدر بالجهاز الفني، إنه لم يتم وضع اسم اللاعب في تشكيلة المنتخب؛ نظرًا لعدم جهازيته، إلا أنه تُتيح اللوائح استبدال لاعب واحد فقط في حالة الإصابة، على أن يُشارك 23 بشكل أساسي واللاعب الـ 24 يكون احتياطيًا.

وكان المنتخب استبعد ” خليل ” من معسكر دبي، وقام باستدعائه في اليوم التالي، مما أدى إلى إثارة الجدل؛ إلا أن الجهاز الفني أكد على عدم جهازية ” خليل ” هي السبب الوحيد وراء وضعه في مركز الاحتياطي للتشكيلة .

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الخليج تنطلق فعالياتها بعد غد الجمعة، وتستمر حتى 5 يناير المقبل.