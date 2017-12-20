بالفيديو.. أمير الشمالية يستجيب لملحوظة مواطن بشأن مركز صحي
تفاعل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، مع ملاحظة مواطن عن مركز صحي لينة في رفحاء، أثناء جلسة مع عدد من المواطنين لمناقشة الخدمات الصحية.
وتوجه سمو الأمير، إلى المركز وأمر بفتحه حتى الساعة 12 ليلًا، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز الصحيةالأخرى منها مركز الخشيبي.
بعد جلسة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية التي خصصت لمناقشة الخدمات الصحية بحضور عدد من المواطنين وبناء على توجيه سموه ..وبعد ملاحظة قدمها مواطن اثناء الجلسة عن مركز صحي لينة في رفحاء ..مدير صحة الشمالية يزور مركز صحي لينة ويوجه بفتح المركز حتى الساعة 12 ليلا ..ماوصلني pic.twitter.com/YbYaRLZ4pG
— جاسر الصقري (@jasseralsagri) December 20, 2017
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