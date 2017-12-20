بالفيديو.. أمير الشمالية يستجيب لملحوظة مواطن بشأن مركز صحي

خالد الضبيبي(صدى):

تفاعل سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، مع ملاحظة مواطن عن مركز صحي لينة في رفحاء، أثناء جلسة مع عدد من المواطنين لمناقشة الخدمات الصحية.

وتوجه سمو الأمير، إلى المركز وأمر بفتحه حتى الساعة 12 ليلًا، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز الصحيةالأخرى منها مركز الخشيبي.