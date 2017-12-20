موعد التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

عادل الحربي(صدى):

كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس سعود بن راشد العسكر، أن التطبيق الإلزامي للائحة الفنية رقم (م.إ-156-16-03-06) الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه سيبدأ في الأول من يناير 2018م.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته كلاً من هيئة المواصفات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك ووزارة الطاقة والصناعة وشركة المياه الوطنية في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضح ” العسكر ” ، أنه بداية من يناير 2018 سيتم إلزام المصنعين والمستوردين بوضع بطاقة توضح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة.

وأكد أنه تم وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي؛ لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل.

وشدد نائب محافظ الهيئة، على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.

ودعا جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد بسرعة التسجيل في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الإنترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزام