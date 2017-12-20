” محافظ هيئة الاستثمار ” : ميزانية 2018 نجاح اقتصادي للمملكة

علي القحطاني(صدى):

أشاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، بالبيان الملكي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء ، فيما يتعلق بميزانية الدولة ، مشيرًا إلى أنها ميزانية استثمارية تنموية ، بالإضافة إلى أنها تتسم بتعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي .

ووجه ” العمر ” تهنئة إلى المواطنين بالنجاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة وفقًا لميزانية 2018 التي جاءت بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة ، معربًا عن سعادته بدور الحكومة الواضح في خفض عجز ميزانية 2017 رغم ارتفاع معدلات الإنفاق بها عن الرقم المُعلن .

وفي تصريحات له ، قال ” العمر ” أن ميزانية 2018 تسير على خطى ثابتة ، بهدف تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 بإنفاق مُتكامل ، وخاصةً بعدما سجلت الميزانية الجديدة تميزًا من خلال الكشف عن أكبر الإيرادات غير النفطية منذ 2015 وحتى 2018 بزيادة تصل إلى 130% .

وثمن المهندس إبراهيم العمر صدور الأمر السامي بتحفيظ القطاع الخاص من خلال اعتماد مبلغ مالي يصل إلى 72 ريال وفقًا لما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .