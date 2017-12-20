العمري: ميزانية القطاع العسكري تشمل بناء منظومات وقدرات عسكرية عالية

عادل الحربي(صدى):

أكد الرائد محمد العمري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، أن القطاع العسكري حظى في ميزانية 2018 ، باهتمام القيادة الرشيدة ” حفظها الله ” ، وحرصها على دعمه من خلال برامج تطوير جديدة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حظي القطاع العسكري في ميزانية 2018 باهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على دعمه من خلال برامج تطوير جديدة ، تشمل بناء منظومات وقدرات عسكرية عالية عبر تطوير أنظمة التسليح والدفاع، وتحسين الجاهزية العسكرية، ودعم توطين التصنيع العسكري وغيرها حفظ الله الوطن وزاده عزّاً ونماءاً “.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، قد أقر أمس الثلاثاء الميزانية العامة للدولة لعام 2018، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة.