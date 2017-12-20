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بالفيديو.. لحظة انقاذ فتاة حاول خطيبها السابق اختطافها

بالفيديو.. لحظة انقاذ فتاة حاول خطيبها السابق اختطافها
مكسيكو (صدى):

تمكن رجل مكسيكي شجاع من إنقاذ فتاة من الاختطاف على يد خطيبها السابق، أثناء إجباره لها بالصعود الى حقيبة سيارته الخلفية عقب التعدي عليها بالضرب.

وأظهر مقطع فيديو متداول محاولة رجل مكسيكي غيور وضع خطيبته السابقة بالقوة داخل حقيبة سيارته الخلفية، والتعدي عليها بالضرب عندما شاهده ” فرانسيسكو خافيير لورينسيو ” فأسرع نحوهما وانتشل المرأة من بينهم، ثم طارد السيارة التي فر بها خطيب المرأة وصديقه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين

المسكيك هذي اسمع عنهم يقولون كلها بيع مخدرات وحبوب ولا ادري وينها فيه

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