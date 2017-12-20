” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام عدسات لاصقة ” أكيوفو مويست “

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من استخدام عدسات لاصقة للعلامة التجارية أكيوفيو مويست ” للاستخدام اليومي “، “Specific lot numbers from 1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses “، للتشغيلتين رقم ” 283683 ” و ” 283684 ” المصنّعتين في شهر يونيو ٢٠١٦، وينتجها مصنع جونسون آند جونسون فيجن كير إنك في إيرلندا.

وأرجعت الهيئة في بيان لها، سبب التحذير إلى زيادة الملوحة في المحلول بالتشغيلتين، مشيرة إلى أن شركة ” جونسون آند جونسون فيجن كير إنك ” سحبت طوعياً التشغيلتين، بعد أن تلقت عدداً محدوداً من التقارير عن الإحساس بحُرقة عند وضع العدسة على العين، وذلك بسبب زيادة نسبة الملوحة في المحلول.

وأوضحت الهيئة، إجراءات على المستهلكين اتباعها، تشمل التأكد ما إذا كان المنتج مشمولاً بهذا الاستدعاء، والتوقف عن استخدام المنتجات المتأثرة بهذا الاستدعاء الطوعي، واستشارة أخصائي البصريات فوراً في حال حدوث تهيّج مستمر في العين أو ألم أو احمرار أو تغيّر في الرؤية بعد إزالة العدسة.

ودعت الهيئة إلى إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.