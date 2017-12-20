محكمة العدل الأوروبية تعلن ” أوبر ” شركة نقل وليست منصة رقمية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا ، اليوم الأربعاء ، يقضي باعتبار شركة ” أوبر تكنولوجيز ” متخصصة في مجال النقل وليست بمنصة رقمية ، وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى التأثير بشكل كبير في تنظيم أعمال مقدم خدمات مشاركة الركوب في بلدان القارة العجوز .

ومن جانبه ، أشار المتحدث باسم الشركة في بيان له إلى أن هذا الحكم لن يغير مجريات الأمور لفروع الشركة في معظم الدول الأوروبية ، لأن الشركة تعمل هناك بموجب قانون النقل وعلى الرغم من ذلك لا يتمكن الكثير من الأوروبيين من استخدام التطبيق الخاص بالشركة .

فيما قررت ” أوبر ” أن تعمل كوسيط يربط بين السائقين والركاب عبر تطبيقها ، وهو ما يساهم في حماية الشركة من اللوائح التنظيمية لخدمات النقل في الكثير من الدول باعتبارها خدمة رقمية .