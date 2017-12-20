” هلال جدة ” يباشر 8424 بلاغًا متنوعًا الشهر الماضي

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر في محافظة جدة 8424 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر ربيع الأول 1439هـ.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر السعودي بمحافظة بجدة الأستاذ / عبدالله أحمد أبو زيد أن الفرق باشرت(5778) حالة مرضية و(1586) حالة بسبب الحوادث المرورية و(1060) حالة إصابات غير مرورية.

وأضاف: أن معدل البلاغات وصل (12) بلاغًا لكل ساعة بمجموع (281) بلاغًا لكل يوم وأن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية.