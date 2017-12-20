” هلال جدة ” يباشر 8424 بلاغًا متنوعًا الشهر الماضي
باشرت فرق الهلال الأحمر في محافظة جدة 8424 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر ربيع الأول 1439هـ.
وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر السعودي بمحافظة بجدة الأستاذ / عبدالله أحمد أبو زيد أن الفرق باشرت(5778) حالة مرضية و(1586) حالة بسبب الحوادث المرورية و(1060) حالة إصابات غير مرورية.
وأضاف: أن معدل البلاغات وصل (12) بلاغًا لكل ساعة بمجموع (281) بلاغًا لكل يوم وأن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية.
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