وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في عدم تجاوب غرفة عمليات الأمن مع اتصال مقيمة
وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض ،والمتمثلة بعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ما جاء بالمقطع المتداول، يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين ، ومحاسبة المسؤول عن ذلك، كما وجه بسرعة معالجة القصور بغرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض.
جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لمكالمة بين مقيمة أمريكية بالرياض وهي تتصل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، لتُفاجأ بعدم تجاوب الموظف معها لعدم استطاعته التحدث باللغة الإنجليزية، وإغلاق المكالمة معها.
الجون[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 40 دقيقة
في الدول الخارجية غير العربية مستحيل يتكلم معاك احد اذا تكلمت بالعربي !!!
البلوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
وزير الداخليه صاحب سمو وليس معالي
صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود
abu ammar[ عدد التعليقات: 14821 ] نشر منذ 20 دقيقة
المفروض يكون فيه موظف يتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقه واذا كان موجود ولم يتجاوب مع المتصله فيجب معاقبته
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب مايعرف انجليزي .. كيف تبغونة يتخاطب معها
قال جيبي شخص يتكلم عربي ماغلط .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب مايعرف انجليزي .. كيف تبغونة يتخاطب معها
قال جيبي شخص يتكلم عربي ماغلط .