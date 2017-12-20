وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في عدم تجاوب غرفة عمليات الأمن مع اتصال مقيمة

نايف السالم(صدى):

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض ،والمتمثلة بعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ما جاء بالمقطع المتداول، يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين ، ومحاسبة المسؤول عن ذلك، كما وجه بسرعة معالجة القصور بغرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لمكالمة بين مقيمة أمريكية بالرياض وهي تتصل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، لتُفاجأ بعدم تجاوب الموظف معها لعدم استطاعته التحدث باللغة الإنجليزية، وإغلاق المكالمة معها.