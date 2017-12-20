بعد استهداف مطار العريش.. مقتل 5 مسلحين بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

نجحت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، في قتل 5 مسلحين خلال اشتباكات عنيفة بمحيط مطار العريش شمال سيناء.

وكانت منطقة العريش شهدت أمس، عملية استهداف لمطارها بإحدى القذائف، خلال زيارة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري السابق، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.