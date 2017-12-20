بعد استهداف مطار العريش.. مقتل 5 مسلحين بشمال سيناء
نجحت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، في قتل 5 مسلحين خلال اشتباكات عنيفة بمحيط مطار العريش شمال سيناء.
وكانت منطقة العريش شهدت أمس، عملية استهداف لمطارها بإحدى القذائف، خلال زيارة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري السابق، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.
jamalco[ عدد التعليقات: 5612 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع أول إذن فتح معبر رفح تحدث كارثه لمصر كل الشواهد أكدت ذلك / ورى ذلك تجد كتائب القسام وكتائب بيت المقدس فصيل من جماعة الإخوان الدواعش الإرهابيين عملاء صهيون وصنيعتهم أشارت بذلك سابق الأحداث الإستخبارات المصريه فيما تمت إعلاناتهوأسفرت عنه