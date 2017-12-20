اكتشاف آثار عسكرية ترجع إلى 4 آلاف عام بحماة السورية

دمشق(صدى):

توصل فريق من علماء آثار السوريون وفرنسيون، من اكتشاف حصون وتحصينات عسكرية قرب حماة وسط سوريا، يعود تاريخها إلى العصر البرونزي أي قبل 4 آلاف سنة؛ بفضل تحليل صور جوية وأخرى ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية.

وقالت ماري أوديل روسيه، إحدى القيمات على هذه الأعمال، إنها المرة الأولى التي يكشف فيها عن نظام تحصينات بهذا الحجم، حيث تمتد الشبكة على التضاريس المشرفة على سهول وسط سوريا وكانت تحمي التجمعات والأراضي المهمة في العصر البرونزي الأوسط.

وأضافت الباحثة، أنكل موقع محصن أقيم في مكان يمكنه فيه أن يتواصل بالنظر مع المواقع الأخرى من خلال إشارات ضوئية أو الدخان مثل الهنود من أجل نقل سريع للمعلومات إلى مراكز السلطة الكبرى.

وتتألف هذه التحصينات من كتل ضخمة من أحجار البازلت غير المصقولة وجدران ترتفع أمتارا عدة طولا وعرضا.