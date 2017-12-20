6 توصيات لمجلس الأمة الكويتي لدعم القدس

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، في الجلسة التكميلية، الموافقة على ست توصيات بعد الانتهاء من مناقشة قرار اعتراف ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

ونصت التوصية الأولي على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لمناصرة وتأييد الشعب الفلسطيني في محنته، وأشارت التوصية الثانية بمواصلة الحكومة عبر السفارات والممثليات الكويتية في المحافل المختلفة من أجل الاعتراض ورفض قرار ترامب بشأن القدس.

وشددت التوصية الثالثة على سرعة الحكومة أن تبدء في الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين ودعم تمثيلها في المنظمات الدولية المختلفة، ودعت التوصية الرابعة لتنظيم وإشراف الحكومة لأعمال التعمير وإغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لهم.

وأبانت التوصية الخامسة على مواصلة رئيس وأعضاء مجلس الأمة والأمانة العامة للمجلس والشعبة البرلمانية ووفود الصداقة، جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكدت التوصية الخامسة على أن تقوم كلا من وزارة الإعلام والتربية بتقديم وسائل التوعية بشأن القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني.