أحداث لن تنسى في مثل هذا اليوم

نورة الشهري(صدى):

يطل كل يوم وفي طياته حدث بارز، ومن عام لآخر يأتي بذكراه، فننعي السئ، ونمتدح الجيد فيه، ومن ثم يتركنا ويرحل، ليأتي يوم آخر وحدث آخر.

وجاء فى صدارة قائمة أبرز أحداث اليوم، فوز نادي ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخه عام 2014 في المغرب.

وولد في مثل هذا اليوم عام 1980، اللاعب الإنجليزي أشلي كول لاعب كرة قدم مُدافع من إنجلترا، والذي يلعب حالياً لصالح لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي منذ عام 2016 في مركز الظهير الأيسر.

ولم تقتصر قائمة أحداث اليوم على الرياضة فقط، حيث سرقت عصابة من اللصوص مبلغ 26,500,000 جنيه إسترليني من البنك الشمالي في بلفاست بأيرلندا الشمالية، والتي تعتبر من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ المملكة المتحدة، وذلك عام 2004.

وسجن ملك النمسا ليوبولد الخامس ملك إنجلترا ريتشارد الأول وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة في مثل هذا اليوم عام 1192.

واصطدمت عبارة الركاب ” دونا باز ” بـ ” ناقلة النفط 1 ” المتجهة إلى مضيق تابلاس في الفلبين، وأسفر عن مقتل نحو 4000 شخص في اليوم ذاته عام 1987 .

وبدأت في اليوم ذاته من عام 1995، قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالانتشار في البوسنة والهرسك، لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات، الصربية، الكرواتية ، المسلمة.

وعادت مقاطعة ماكاو إلى السيادة الصينية، وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة، في مثل هذا اليوم من عام 1999.

وغادر أيضا في هذا اليوم من عام 1982 ياسر عرفات وقرابة الأربعة آلاف مقاتل فلسطيني مدينة طرابلس، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان ” حرب لبنان “.