عقوبات بريطانية صارمة بشأن أشعة الليزر

لندن(صدى):

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، عن فرضها عقوبات صارمة على من يطلق أشعة الليزر تجاه الطائرات؛ لأن هذه الأشعة أصبحت تمثل خطرا كبيرا على حركة الملاحة.

وتفرض العقوبات غرامة مالية غير محدودة، بالإضافة إلى السجن 5 سنوات، للمدنين. كما تشمل العقوبات من يوجهه أشعة الليزر إلى القطارات والحافلات والسفن.

وياتي ذلك ضمن إجراءات السلامة المنفذة من قبل دائرة النقل البريطانية. حيث أشتكى الطيارون البريطانيون من خطر أشعة الليزر عليهم أثناء هبوطهم.

يذكر أن بريطانيا تعرضت في السنوات الأخيرة لـ 9 آلاف حداث بسبب أشعة الليزر.