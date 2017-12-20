مذكرة تفاهم بين ” مطارات الرياض ” ومايكروسوفت

عادل الحربي(صدى):

أعربت شركة مايكروسوفت، متعددة الجنسيات، العاملة في تقنيات الحاسوب، عن سعادتها لتوقيع اتفاقية تفاهم بينها وبين شركة مطارات الرياض لتقديم الحلول الرقمية سعيا لرفع الكفاءة التشغيلية .

وقال الحساب الرسمي لشركة مايكروسوفت السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أسعدنا توقيع مذكرة تفاهم بيننا وبين شركة مطارات الرياض لنقدم لهم مجموعة من الحلول الرقمية التي من شأنها أن ترفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين وتدعيم التحول الرقمي للمطارات ” .