سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تهدد الدول المصوتة ضد قرار ” القدس “

واشنطن(صدى):

هاجمت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الدول التي تعارض قرار نقل سفارتهم من تل أبيب إلى أمريكا.

وقالت ” هايلي ” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” :” دائما ما يطلب منا في الأمم المتحدة فعل وتقديم المزيد.. لذلك فعندما نتخذ قرارا بناء على إرادة الشعب الأميركي بشأن مكان سفارتنا، فإننا لا نتوقع أن يستهدفنا هؤلاء الذين نساعدهم “.

وأشارت إلى الكشف عن أسماء المصوتين في إشارة إلى وجود إجراءات عقابية ضد الدول المصوتة ضد واشنطن، حيث غردت: ” يوم الخميس سيكون هناك تصويتا ينتقد خيارنا.. وسوف تدون الولايات المتحدة الأسماء “.