سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تهدد الدول المصوتة ضد قرار ” القدس “
هاجمت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الدول التي تعارض قرار نقل سفارتهم من تل أبيب إلى أمريكا.
وقالت ” هايلي ” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” :” دائما ما يطلب منا في الأمم المتحدة فعل وتقديم المزيد.. لذلك فعندما نتخذ قرارا بناء على إرادة الشعب الأميركي بشأن مكان سفارتنا، فإننا لا نتوقع أن يستهدفنا هؤلاء الذين نساعدهم “.
وأشارت إلى الكشف عن أسماء المصوتين في إشارة إلى وجود إجراءات عقابية ضد الدول المصوتة ضد واشنطن، حيث غردت: ” يوم الخميس سيكون هناك تصويتا ينتقد خيارنا.. وسوف تدون الولايات المتحدة الأسماء “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
القدس سوف يعود لحضن المسلمين عاجلا ام اجل
ولايهمنا تهديدكم يالعجوز الشمطى
افرنجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
تلاقي الصياح بالصياح !!!!!! قديمة يانيكي هايلي