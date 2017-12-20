تعليم تبوك يطلق خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات

محمود البلوي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول، خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات وذلك لتقديم الاستشارات والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص الاختبارات للعام الدراسي 1439/1438هـ، بالتعاون مع وحدة الخدمات الإرشادية .

وتهدف هذه الخدمة التي تأتي في اطار تهيئة الاجواء التعليمية الملائمة للطلاب فترة الاختبارات لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة بالطالب.