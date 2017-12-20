تعليم تبوك يطلق خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول، خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات وذلك لتقديم الاستشارات والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص الاختبارات للعام الدراسي 1439/1438هـ، بالتعاون مع وحدة الخدمات الإرشادية .
وتهدف هذه الخدمة التي تأتي في اطار تهيئة الاجواء التعليمية الملائمة للطلاب فترة الاختبارات لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة بالطالب.
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