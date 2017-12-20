صورة نادرة لقصر حجري يعود لعنترة بن شداد
يقال أن قصيباء مكان به بحيرة كبيرة في الوسط تكونها الأمطار، كانت تسمى قديما قو، فكان يقيم فيها قبيلة بني عبس في عصر الجاهلية.
وقال الحساب الرسمي لهيئة السياحة والتراث عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ،” قصيباء مكان منخفض تتجمع في وسطه بحيرة كبيرة أثناء موسم الأمطار، تبدو حواف المنخفض كما لو كانت جبالاً تحيط بالقرية. تبعد بنحو 94كم شمال بريدة، قديمًا كانت تسمى (قو) “.
وأضاف: “ كانت منازل لقبيلة بني عبس في الجاهلية وصدر الإسلام، وهناك بقايا قصر حجري يقال إنه قصر لعنترة “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 3 ساعات
دخلت أبشوف منزل الخبر
توقعته عيد اليحي
طلعت أماني🤗🤗🤗🤗
معلمة[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلللو ماشاء الله ،، نبي صور قريبة لها
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا يادار عبلة بالجواء تكلمي —-وعمي صباحا درة عبلة واسلمي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40244 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثري منها ,,
ابن قصيباء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحيح هذا كان منازل بني عبس اللي منهم عنتر فارس العرب بالجاهلية وهي قريبة من (عيون الجوا) اللي ذكرها عنتر في معلقته :-
يادار عبلة بالجواء تكلمي … واعمي صباحا دار عبلة واسلمي
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه
عنتر عاش فقير ومات فقير اصل الرجل عبد من اعطاه قصر
كويتية[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأخ خالد المالكي …. غريبة كأنك كنت عايش معه او تعرفه !!!! حتى ماهو من ديارك ولا قريب منها كيف حكمت عليه ؟ هذا كان (فارس العرب) يعني كان يقدر يغير على اي قبيلة وينهب حلالها في عز الظهر وماحد يتجرأ يقوله ثلث الثلاثة كم ياعنتر !!!!
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم سعر متر الأرض عندهم نرحل لها ونطق خيمة بعد ذا الضرايب ياكافي الشر
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويتيه هلا بك
عنتر كان فارس زمانه يصبح في ديره ويمسي في ديره -وصل بني مالك يوم من الأيام لكن رجع بخفي حنين وجد قوم اولي باس شديد-على شان كذا معروف لدى الجميع-