صورة نادرة لقصر حجري يعود لعنترة بن شداد

أماني الغامدي(صدى):

يقال أن قصيباء مكان به بحيرة كبيرة في الوسط تكونها الأمطار، كانت تسمى قديما قو، فكان يقيم فيها قبيلة بني عبس في عصر الجاهلية.

وقال الحساب الرسمي لهيئة السياحة والتراث عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ،” قصيباء مكان منخفض تتجمع في وسطه بحيرة كبيرة أثناء موسم الأمطار، تبدو حواف المنخفض كما لو كانت جبالاً تحيط بالقرية. تبعد بنحو 94كم شمال بريدة، قديمًا كانت تسمى (قو) “.

وأضاف: “ كانت منازل لقبيلة بني عبس في الجاهلية وصدر الإسلام، وهناك بقايا قصر حجري يقال إنه قصر لعنترة “.