سيدة تخلع زوجها وتفصله من عمله بسبب الفوارق الاجتماعية
قضت محكمة إماراتية بقبول دعوى خلع سيدة من زوجها ، بعد تأكيد الزوجة اكتشافها عدم قدرتها على المضي في هذا الزواج لوجود الفوارق الاجتماعية الكبيرة بينها وبين أهل زوجها ، وتسببهم في اندلاع الخلافات داخل منزل الزوجية .
ومن جانبه صرح الزوج الإماراتي المخلوع لإحدى الصحف المحلية ، إنني عاديت أهلي جميعاً من أجل زوجتي ، وتزوجتها رغم رفضهم لهذا الزواج ، ومع ذلك لم تقدر زوجته هذه التنازلات وخلعته وأقالته من العمل حيث تتولى الزوجة إدارة إحدى الشركات الخاصة والتي كان يعمل بها الزوج.
وتابع الزوج ، ” تزوجت من قرينتي بسرعة دون النظر لنصائح الأهل والأصدقاء غير أن الغيرة القاتلة لها ومحاولتها إفساد علاقته بأهله أشعلت نار الخلافات الأسرية التي استمرت عامين كاملين، لم تفلح فيها محاولات الصلح وتقريب وجهات النظر “.
وأضاف ، أن الزوجة أصرت على الحصول على الخلع والتسبب بفصله من عمله التي ترأس إدارته والاستمرار في رفع القضايا ضد زوجها ضاربة بمستقبل أولادها عرض الحائط ، وقامت برفع قضية جديدة تطالبه فيها باسترداد مبالغ مالية قيمة فواتير خط الهاتف التي قامت بشرائها له، رغم سداده تلك الفواتير من حسابه البنكي الخاص بالإضافة إلى خلافات للاتهامات الموجهة إليه بتسديده المبالغ من إيرادات الشركات التي تعمل بها زوجته.
بنت النور[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 3 ساعات
نصيب وش نقول اهو ماقصر معها واهي باعته بس يستاهل عاده اهله عشانها وهم لهم نظره عن شريك الحياه الله يعوضكم خير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تصلح لك ……… ربي يعوضك بخير منها
كان زمان[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 3 ساعات
يبدو لي ومن مشاهدات كثيرة ..
الحب والأعجاب لا يكفي لأنجاح الزواج …
لابد من عوامل أخرى (( السن ، التعليم ، الثقافة ، النسب ، الدخل ، البيئة الاجتماعية ، نمط الحياة … الخ))
وأفهم يافهيم …..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15720 ] نشر منذ 3 ساعات
ورا ما تحمد ربها وتهجد استغفر الله بس
معلمة[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
((عاديت أهلي جميعاً من أجل زوجتي ))
مافيه أحد يستاهل تبيع أهلك عشانهم
صهيب[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الزوجات لحقدة على اهل زوجها خلاص تحقد على اي شي يخص زوجها واهله ..هذهو الكيد .ان كيدهنى عظيم (صدق الله العظيم )
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبعت منه ونطلته
لافوارق ولا هم يحزنون🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهو شكله تمصلح منها كثير
مدام فيها مطالبات وتسديد
بس شدني كلمة
ضاربه بمستقبل أبنائها عرض الحائط🤔
هم الحريم كذا لاحقدت
تنقلب جمل هايج😱
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6239 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأخ متوظف عندها هو شكله متزوجها استغلال يبي فايدة من ورآها بس تغدت فيه قبل لا يتعشى فيها يستاهل اللي صار له هذا جزا اللي يبيع أهله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 2 ساعتين
من لاخير فيه لاهله لاخير فيه للناس
ثق تماما من باع امه وابوه لفرض دنيوي -سوف يبيعه يوم من الأيام-والايام شواهد-
abu ammar[ عدد التعليقات: 14825 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد الاولاد تكتشف الفوارق
شكلها طارت عينها على واحد غيره وحبت تغيره