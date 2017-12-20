سيدة تخلع زوجها وتفصله من عمله بسبب الفوارق الاجتماعية

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة إماراتية بقبول دعوى خلع سيدة من زوجها ، بعد تأكيد الزوجة اكتشافها عدم قدرتها على المضي في هذا الزواج لوجود الفوارق الاجتماعية الكبيرة بينها وبين أهل زوجها ، وتسببهم في اندلاع الخلافات داخل منزل الزوجية .

ومن جانبه صرح الزوج الإماراتي المخلوع لإحدى الصحف المحلية ، إنني عاديت أهلي جميعاً من أجل زوجتي ، وتزوجتها رغم رفضهم لهذا الزواج ، ومع ذلك لم تقدر زوجته هذه التنازلات وخلعته وأقالته من العمل حيث تتولى الزوجة إدارة إحدى الشركات الخاصة والتي كان يعمل بها الزوج.

وتابع الزوج ، ” تزوجت من قرينتي بسرعة دون النظر لنصائح الأهل والأصدقاء غير أن الغيرة القاتلة لها ومحاولتها إفساد علاقته بأهله أشعلت نار الخلافات الأسرية التي استمرت عامين كاملين، لم تفلح فيها محاولات الصلح وتقريب وجهات النظر “.

وأضاف ، أن الزوجة أصرت على الحصول على الخلع والتسبب بفصله من عمله التي ترأس إدارته والاستمرار في رفع القضايا ضد زوجها ضاربة بمستقبل أولادها عرض الحائط ، وقامت برفع قضية جديدة تطالبه فيها باسترداد مبالغ مالية قيمة فواتير خط الهاتف التي قامت بشرائها له، رغم سداده تلك الفواتير من حسابه البنكي الخاص بالإضافة إلى خلافات للاتهامات الموجهة إليه بتسديده المبالغ من إيرادات الشركات التي تعمل بها زوجته.