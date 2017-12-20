اشتباكات مسلحة بين أنصار المؤتمر ومليشيا الحوثي بمحافظة إب باليمن

فهمي محمد(صدى):

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الأربعاء، بصنعاء العاصمة اليمنية، بالقرب من منزل اللواء مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقاً، وأحد أبرز القادة العسكريين في قوات المؤتمر الشعبي العام.

و في سياق متصل، أشار قياديون في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، إلى أن مواجهات مسلحة اندلعت الأربعاء بين أنصار المؤتمر والقوات الموالية له، وبين مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة القاعدة التابعة إداريا لمحافظة إب، وتبعد عن مدينة تعز بنحو ثلاثين كيلومتراً من جهة الشرق.

وامتدت الاشتباكات وفق مصادر قبلية إلى المناطق الريفية في مديرية ذي السفال والحيمة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي.