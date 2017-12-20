باكستان تُدين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باتجاه الرياض

إسلام آباد(صدى):

أدانت باكستان بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض، وعدته تطورًا خطيرًا للأمن الإقليمي.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم، إن هذا الهجوم الذي تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي دون أي أضرار، يعد الهجوم الصاروخي الثالث من نوعه من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية في غضون شهرين.

وأعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الصاروخية المتكررة التي تستهدف المدنيين من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية، موضحة أن هجمات الانقلابيين تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين.

وأكدت باكستان أنها تقف بحزم مع المملكة في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتجدد تأييدها القاطع للمملكة.