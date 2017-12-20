فتح باب القبول في القوات البرية
أعلنت قيادة القوات البرية الملكية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة، عن فتح باب القبول لمدة أسبوعين بدء من يوم أمس الثلاثاء حتى الاثنين الموافق (1439/04/14 هـ).
وأشارت إلى بعض شروط الالتحاق وهي أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو الكليات الصحية أو كليات الاتصالات أو الثانوية العامة، وألا يزيد عمره عن 26 ولا يقل عن 18 سنة لحملة الشهادة الثانوية، ولا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة لحملة الشهادات الجامعية، وألا يقل طوله عن 165 سم وأن يكون سعودي الأصل.
وأكدت على ضرورة أن يكون المتقدم من ذوي اللياقة البدنية ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق للشباب السعودي
رعد ***[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اطرح فيهم البركة واكثر عددهم لخدمة الدين والوطن
رعد ***[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 ساعات
عقبال القطاعات الاخرى