فتح باب القبول في القوات البرية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة، عن فتح باب القبول لمدة أسبوعين بدء من يوم أمس الثلاثاء حتى الاثنين الموافق (1439/04/14 هـ).

وأشارت إلى بعض شروط الالتحاق وهي أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو الكليات الصحية أو كليات الاتصالات أو الثانوية العامة، وألا يزيد عمره عن 26 ولا يقل عن 18 سنة لحملة الشهادة الثانوية، ولا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة لحملة الشهادات الجامعية، وألا يقل طوله عن 165 سم وأن يكون سعودي الأصل.

وأكدت على ضرورة أن يكون المتقدم من ذوي اللياقة البدنية ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي هنا.