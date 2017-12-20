صدور الموافقة على تصدير المواشي الحية للخارج
أصدر المقام السامي الكريم، موافقة بالسماح لمربي الماشية بتصدير المواشي الحية، وقد تم إعداد الضوابط والموافقة عليها من لجنة التموين الوزارية.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور حمد البطشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” التقيت بسعادة رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة، و رؤساء عدد من الجمعيات التعاونية لمربي الماشية. وتم مناقشة مجموعة من الأفكار الواعدة لدعم هذه الجمعيات لخدمة مربي الثروة الحيوانية “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 3 ساعات
أجل معد فيه سوق ثلثاء
الربع بيفتحون مكاتب تصدير🤗🤗🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 3 ساعات
القرني : هههههههههههههههههههههههههههههههه ولا سوق الخميس
الشيبان بيستغلو الفرصة ويصدرو للخارج ضان وغنم وبقر
رعد ***[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 ساعات
نصدر لمين علماً إننا نستورده ارخص من اسعارها عندنا دعم الاعلاف من الحكومة تساعد على التصدير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه ههههههههه
الله يرزقهم🤗🤗🤗