صدور الموافقة على تصدير المواشي الحية للخارج

عادل الحربي(صدى):

أصدر المقام السامي الكريم، موافقة بالسماح لمربي الماشية بتصدير المواشي الحية، وقد تم إعداد الضوابط والموافقة عليها من لجنة التموين الوزارية.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور حمد البطشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” التقيت بسعادة رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة، و رؤساء عدد من الجمعيات التعاونية لمربي الماشية. وتم مناقشة مجموعة من الأفكار الواعدة لدعم هذه الجمعيات لخدمة مربي الثروة الحيوانية “.