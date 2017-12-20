حملات أمنية على المواقع والاستراحات بمكة

نايف السالم(صدى):

نفذت لجنة مشتركة من عدة جهات حكومية أمنية وخدمية بمكة، عدداً من الحملات شرق مكة، على الاستراحات والمواقع.

وطالبت اللجنة، أصحاب المواقع بمراجعة الإدارة الأمنية لتوثيق بعض الأوراق لديهم، وتأكيد إدخال الموقع التابع له في برنامج شموس .

فيما لجأ أصحاب الاستراحات إلى إزالة اللوحات التي كانت توضع عليها، وإغلاق أبوابها، بعد انطلاق الحملة وتناقلها في أوساط أصحاب المواقع.