توقيف أحد الرقاة بالخرج إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية

علي القحطاني(صدى):

أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرع منطقة الرياض، أحد الرقاة بمحافظة الخرج، وتم إحالته إلى جهة الاختصاص إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه وسائل غير شرعية في الرقية، وعدم تجاوبه مع اللجنة.

واوضح المتحدث الرسمي للفرع، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشكّلة من جهات عدة، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.