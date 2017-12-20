قبل بداية 2018.. صور ترصد أبرز أحداث العام

باريس(صدى):

شهد عام 2017 الذي مع قرب ذهابة، إلا أنه ترك لنا بصمات لن ينتهي أثرها على مدى الدهر، الكثير من الأحداث، التي أثرت في العالم، من بينها ما أثلج الصدور، وما إهتزت له الكرة الارضية من قرارات، من بينها الإنساني، والوحشي، والعجيب، والمرتقب.

وشعرنا مع مطلع العام الجاري، بمدى التحول، والتقلب الذي شهده العالم، من تطورات، وحروب وأزمات وكوارث، وتدمير بلدان، وصعود الأخرى، في عجلة سير لا تتوقف.

ومن بين ذلك رصدت ” كاميرات ” المصورين، الكثير من تلك اللحظات، موثقة بها أحداث لن تنتهي، ولن يسبق أن حدث مثلها، أو توقعه عقل بشري.

ونشرت ” وكالة ” فرانس برس، مجموعة الصور المعبرة، والتي تحمل آلاف الكلمات، والمشاعر، بمجرد النظر أليها، تجد نفسك لا تحتاج إلى شرح، فهي تتحدث عن نفسها، ومن بين تلك الصور، ننقل لكم أبرز الأحداث التي وقعت على مدار العام قبل نهايته وتوديعه لنا.

نرى في هذه الصورة إمرأة تبكي في أسى وحزن، ووجها ينقل آلاف المعاني من المعاناة، وتحمل طفلها المحتمي بها، ناظرة إلى منزلها المدمر بالرقة في 20 أكتوبر.

كما نجد تلك الصورة التي لا تضاهيها أخرى، في نقل مدى إنعكاس حاضر الطفل على مستقبله، حيث نرى في اليمن النموذجين من الأطفال، الذي يذهب بحثًا عن مستقبله، والآخر على الأغلب يذهب حاملًا سلاحه لينهي مستقبله بيده.

وفي هذة الصورة نجد حالة فر وكر، من حادث إطلاق النار في لاس فيغاس 1 أكتوبر، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 58 شخصًا وجرح 450 خلال حفل موسيقى.

أما هذة تحمل معنى اللحظات الأخيرة الموت، والتشبث بالحياة، وتعلق الروح بدنياها، حيث غرق القارب الذي كان يحمل هذا الرجل، ومات كل من كان معه، وهم 5 أشخاص، بينهم طفل حديث الولادة.

وهنا طفل يحمل صهاريج مياه فارغة، بحثًا عن مياه، وسط انقطاع واسع في إمدادات المياه بمدينة الحديدة الساحلية، اليمنية 20 فبراير.



وتحكي الصورة عن امرأة عراقية تخرج من موطنها مدينة الموصل، إثرهجمات القوات العراقية لتحرير المدينة من تنظيم داعش، وتحمل طفلها بين يديها في إحساس بالخوف والعجز.



دونالد ترمب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأميركية خلفا لباراك أوباما.



طفلان عراقيان وسط أنقاض شارع في حي نابلس بالموصل أمام لوحة تحمل شعار داعش في 12 مارس أثناء هجوم القوات العراقية لاستعادة الأجزاء الغربية من المدينة.



متظاهر يحترق بعد مواجهات مع الشرطة في فنزويلا في 3 مايو خلال احتجاجات ضد خطة الرئيس نيكولاس مادورو إعادة كتابة الدستور وتمسكه بموقفه رغم الاضطرابات.

انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للجمهورية الفرنسية خلفا لفرانسوا هولاند في 14 مايو.



لاجئون روهينغا يعبرون نهرا، هروبًا من الهجمات الموجهة ضدهم، والتي أبادت الكثيرين.

صورة نشرتها المجلة الوطنية الكاتالونية في 11 سبتمبر لمتظاهرين في برشلونة يحملون لافتة عملاقة تقول “الاستقلال الآن”.



متظاهرون مناهضون للحكومة الفنزويلية يلقون زجاجات حارقة باتجاه عناصر الحرس الوطني خلال إضراب عام مدته 48 ساعة دعت إليه المعارضة بكاراكاس في 26 يوليو.

في ساحة ألبرت بمانشستر غرب إنجلترا في 23 مايو بعد هجوم إرهابي استهدف حفل اريانا غرادي وأوقع 22 قتيلا.



متطوع في “الدفاع المدني السوري” يحمل طفلة جريحة وسط الأنقاض عقب غارات جوية شنتها قوات النظام السوري على مدينة دوما شرق دمشق في 25 فبراير خلفت عشرات القتلى المدنيين.



متظاهر معارض للرئيس مادورو خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في كراكاس بفنزويلا في 7 يونيو.



طفل سوري في مخيم مؤقت للاجئين في قرية عين عيسى أقيم للهاربين من الرقة في 25 مارس.

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 16 سبتمبر لكيم جونغ أون يراقب على ما يبدو إطلاق صواريخ باليستية في مكان مجهول.



رئيس كاتالونيا كاليس بويغديمونت (اللاجئ في بروكسل) خلال جلسة للبرلمان الكتالوني في برشلونة في 27 أكتوبر لدراسة الرد على خطة الحكومة المركزية محاولات إجهاض إحراز استقلال الإقليم.



اتهام السنيمائي الأميركي هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي على أكثر من 70 سيدة مما تسبب في موجة إدانة للاعتداء الجنسي على النساء حول العالم.



حرائق جنوب فرنسا في 26 يوليو والتي تم على إثرها إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص وهي واحدة من أضخم الحرائق على طول ساحل البحر المتوسط.



ترمب يحمل تصريحا موقعا في 6 ديسمبر بعد أن أدلى ببيان يقر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو القرار الذي لقي استهجانا دوليا.

صورة الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي 16 عاماً، أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أصبحت أيقونة عالمية، تعكس جانباً من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

زيمبابوي تطوي صفحة الرئيس روبرت موغابي الذي بقي في السلطة 37 عاما حتى إزاحته عقب انقلاب عسكري في 17 نوفمبر



مشيعون أفغان يصلون أمام نعش الضحايا الـ 80 الذين لقوا مصرعهم في كابول في 1 يونيو بانفجار شاحنة مفخخة



صورة شغلت مصر وحتى الفيفا… صورة شاب يرقص فرحا على عكازين في ملعب الجيش ببرج العرب إثر تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا.



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خلال دقيقة صمت على ضحايا اعتداء بشاحنة في شارع رامبلا ببرشلونة في 18 أغسطس والذي أودى بحياة 13 شخصا



بالقرب من محطة السكة الحديدية الرئيسة ببلغراد في 18 يناير وكانت تقارير قالت إن حوالي 7000 مهاجر قد تقطعت بهم السبل بصربيا



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